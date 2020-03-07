Владимир Путин поручил своей администрапции создать единую платформу с данными о миграционных потоках

Среди прочего президент предлагает ввести институт «соглашения о лояльности» – т.е обязательства, нарушение которых может привести к утрате права нахождения в стране. Речь идет о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию России будут официально принимать на себя обязательства, нарушение которых может повлечь выдворение. Речь идет, например, о соблюдении законодательства, неучастии в политической деятельности и в деятельности запрещенных в России организаций.