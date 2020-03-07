Последние в сезоне эстафеты проходят сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

В женской гонке уверенную победу праздновала команда Норвегии.

Норвежки до сего дня выиграли все эстафеты в сезоне. Так что их очередная победа неожиданностью не стала. Даже не смотря на отсутствие в составе скандинавок приболевшей Ройселанд. Серебро – у французской команды. Бронза досталась биатлонисткам Германии. Денис Херманн уходила с заключительного огневого рубежа пятой. Но сумела опередить в итоге и Елену Пидгрушную с Украины, и нашу Кристину Резцову. Сборная России финишировала пятой. Результат этот нужно признать успешным хотя бы потому, что серьезных провалов никто из российских биатлонисток не допустил. А позади в итоговом протоколе оказались такие сильные команды, как Италия, Швеция и Чехия.

В 19 часов в Новее Место начнется мужская эстафета. Трансляция на МАТЧ ТВ