В парке Сокольники прошел танцевальный флешмоб феминисток против насилия

Акция согласована с власятми.

Флешмоб стал частью международной акции «Насильник на твоем пути». Девушки в яркой одежде собрались в парке «Сокольники», завязали глаза черной лентой и исполнили танец, во время которого произносили слова «Против насилия над женщинами». Происходило это под звучание барабана.

Групповая хореография была создана чилийским феминистским коллективом «Лас Тесис» и далее распространилась в Перу и других странах, а теперь пришла в Россию.

Организатор акции Яна Агафонова рассказала в интервью сайту «МБХ-Медиа», что активистки выступают против любых форм насилия и позиции, что жертва сама виновата. По ее словам, насилие зачастую начинается со слов и далее уже становится физическим.

На акции выразили протест против проявления любой дискриминации.

В воскресенье в «Сокольниках» пройдет акция за гендерное равноправие.