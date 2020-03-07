Аналитики Bloomberg оценили возможный ущерб экономике от коронавируса

В трех из четырех возможных сценариев развития ситуации рост мировой экономики будет замедляться. При худшем варианте ущерб составит $2,7 трлн. Подробности в материале Евгения Снегова.

Опрошенные Bloomberg экономисты подготовили четыре вероятных варианта того, как повлияет коронавирус на мировой ВВП. Согласно самому оптимистичному, Китай сможет быстро взять под контроль вспышку заболевания и оправиться от его последствий уже во втором квартале. Аналитики называют такой исход вполне вероятным – по некоторым оценкам, уже к концу апреля производство в Китае может восстановиться. В этом случае влияние инфекции на глобальную экономику окажется не столь серьезным. Еще два сценария – промежуточные, один из них предусматривает, что из-за коронавируса мировой экономический рост снизится до 2,3 процента, что считается уже гранью рецессии. При втором варианте вирус распространяется еще шире, в еврозоне и России наступает рецессия, а рост мировой экономики замедляется до 1,2 процента. Остается и четвертый, самый пессимистичный сценарий – при пандемии рост мирового ВВП сводится к нулю. Больше всего при этом пострадают Восточная Европа и Россия, которая потеряет почти 5 процентных пунктов роста экономики по сравнению с прогнозом на этот год.

За последние сутки в России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили РИА в оперативном штабе, три человека заболели в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все они за последние две недели побывали в Италии. Таким образом, на сегодняшний день в России 14 заразившихся коронавирусом. Как известно, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Теперь все граждане, которые посещали страны со вспышкой инфекции, должны сообщать о своем возвращении и обязаны обеспечить себе двухнедельную «самоизоляцию». Все ли москвичи готовы самоизолироваться в экстренной ситуации пытался выяснить на улицах города корреспондент «Эхо Москвы»

Среди опрошенных мной людей можно было увидеть равное соотношение тех, кто готов в случае необходимости добровольно изолировать себя на две недели, и тех, кто к этому не готов. Так, например, банкир Владимир считает эту меру абсолютно излишней.

Преподавательница Маргарита, в свою очередь, сказала, что доверяет самой себе, и поэтому сначала посоветуется с врачами. Сейчас же в самоизоляции она не видит смысла.

А вот молодой человек, не назвавший своего имени, признался, что готов две недели не выходить из дома, чтобы защитить окружающих – даже если сам он ничем не болен.

Все опрошенные мной люди при этом отмечают, что на данный момент никакой паники из-за коронавируса у них нет.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в середине февраля, более половины россиян в разной степени боятся заразиться новым коронавирусом.

Между тем, в Петербурге журналистов одного из федеральных каналов заподозрили в том, что они ради сюжета о коронавирусе разбросали записки о помощи, якобы написанные заразившимися. Сами репортеры это отрицают.

Журналисты телеканала «Россия-1» снимали в Петербурге сюжет: в одном из его эпизодов автор репортажа Салима Зариф, стоявшая под окнами закрытого на карантин общежития медицинского университета имени Мечникова, подняла с земли записки с просьбами о помощи. Их якобы написали студенты, которые на несколько недель остались взаперти. После этого юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач опубликовал у себя в твиттере запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как журналистка перед началом сюжета раскладывает на асфальте записки. Сама Зариф подтвердила изданию «Подъём», что разбросала клочки бумаги специально для кадра, однако, по словам телеведущей, записки сделали сами студенты. «Мы разложили их особым образом, чтобы записать стендап. Обвинить меня в том, что самолетики ненастоящие, сложно», – сказала Зариф. Бумажные самолетики, которые выбрасывают из окон оставшиеся в общежитии студенты, ранее появлялись в репортажах телеканала НТВ и «Настоящее время». Также о них писало издание «Фонтанка.ру».

Напомним, студентом университета им. Мечникова закрыли на двухнедельный карантин, т.к у одного из студентов выявили коронавирус.