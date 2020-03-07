Альфа-банк разблокировал все ранее заблокированные карты

Как говорится в сообщении банка, карты некоторых клиентов пришлось заблокировать в связи с их возможной

Компрометацией. Как пояснил Интерфакс представитель банка, компрометация карт — ситуация, при которой мошенникам становятся известны данные, которые можно использовать для хищения денежных средств. Сейчас, по словам представителя банка, угрозы для средств клиентов нет, разблокированные карты

будут бесплатно перевыпущены.