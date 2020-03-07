Первый заразившийся коронавирусом москвич Давид Беров выписан из больницы в Москве

Об этом сообщили все российские информагентства. Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что Беров выздоровел, «у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции». Сам Беров в своем Интаграме пишет, что Сегодня он Инфекционную больницу номер 1. Берова госпитализировали при первых симптомах заболевания, однако некоторое время он лежал в общей палате. Изолировали его только после того, как болезнь подтвердилась.