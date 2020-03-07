Обрушившаяся в китайской провинции Фуцзянь гостиница, использовалась для карантина по коронавирусу

Как передает информпортал «Сина», в результате обрушения шестиэтажного здания, под завалами оказались около 70 человек. Организованы спасательные работы. На поверхность извлечены 28 человек. Пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. Причины обрушения пока не установлены.