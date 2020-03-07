Обрушившаяся в китайской провинции Фуцзянь гостиница, использовалась для карантина по коронавирусу

Как передает информпортал «Сина», в результате обрушения шестиэтажного здания, под завалами оказались около 70 человек. Организованы спасательные работы. На поверхность извлечены 28 человек. Пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. Причины обрушения пока не установлены.
2020-03-07T17:35:00+03:00
2020-03-07T17:38:52+03:00
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17:35, 07 марта 2020
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