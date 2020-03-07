Терезе Йохауг досрочно стала обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам

Это уже третий трофей норвежской спортсменки.

На королевском марафоне в норвежском Хольменколлене Йохауг заняла второе место. Раньше нее пересекла финишный створ

шведская лыжница Фрида Карлссон. Интересно, что на протяжении практически всей 30-и километровой дистанции лидировала Йохауг, однако незадолго до финиша шведка её обошла.

Тем не менее, 31-летняя представительница Норвегии стала недосягаемой для преследовательниц в общем зачёте Кубка мира

Таким образом, Йохайуг выиграла свой третий Кубок мира в карьере. По этому показателю она вышла на пятое место в истории. Лидирует же здесь российская лыжница Елена Вяльбе.

Лучшей из представительниц России стала в марафоне классикой Наталья Непряева, финишировавшая пятой.