В Париже Сена вышла из берегов, подтопив в субботу набережные возле Лувра и музея Орсе

Как передает ТАСС, городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Владельцы автомобилей в срочном порядке убирают авто с прилегающих к затопленным местам районов. Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.Вода пока не помешала работе парижского метрополитена и движению общественного транспорта.