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17:03, 07 марта 2020

В Париже Сена вышла из берегов, подтопив в субботу набережные возле Лувра и музея Орсе

Как передает ТАСС, городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Владельцы автомобилей в срочном порядке убирают авто с прилегающих к затопленным местам районов. Полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.Вода пока не помешала работе парижского метрополитена и движению общественного транспорта.



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