Фейсбук и Инстаграм запретят рекламу медицинских масок

Это связано с намерением пресечь действия спекулянтов на фоне опасений коронавируса.

В компании Фейсбук отмечают, что выступают против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях, в то время, как поставки ограничены и цены растут. Об этом написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн. Он отметил, что необходимые меры примут уже в ближайшие дни. Аналогичной позиции придерживается и Инстаграм. Более того, Фейсбук будет удалять из социальной сети и «теории заговора» о новой болезни из-за угрозы вреда поверившим в них. Бороться с недостоверной информацией также намерен Инстаграм. В частности там будут удалить хештеги, с помощью которых распространяют недостоверную информацию о коронавирусе. Ранее в Фейсбуке запретили рекламу, которая обещает излечить от коронавируса или предотвратить заражение.

Дефицит медицинский масок появился по всему миру после того, как информация о коронавирусе стала широко распространяться.