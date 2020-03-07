Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за разрыва сделки с ОПЕК

Такой прогноз изданию The Bell дал совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Он признался, что находится «в легком шоке» от этого решения. По словам Федуна, потери складываются от ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день. Накануне участники ОПЕК+ не смогли договориться с Россией и другими нефтедобывающими странами о сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. После этого Brent подешевела ниже 46 долларов. Аналитики допускают падение ниже 40 долларов за баррель.