На круизном лайнере Grand Princess — он стоит на карантине у берегов Калифорнии, коронавирус обнаружен у 21 человека

Об этом сообщил вице-президента США Майк Пенс. Как передает Reuters, среди заболевших — 19 членов экипажа и двое пассажиров. Всего на борту находятся более 3,5 тысяч пассажиров из 54 стран, среди которых — четверо россиян. Эту информацию подтвердили и в посольстве России в США. Выявлен ли у них коронавирус, неизвестно. Круизный лайнер совершал 15-дневный круиз на Гавайи. Власти США планируют доставить лайнер в некоммерческий порт, после чего всех пассажиров проверят на коронавирус и при необходимости поместят на карантин.