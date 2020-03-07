На круизном лайнере Grand Princess — он стоит на карантине у берегов Калифорнии, коронавирус обнаружен у 21 человека

Об этом сообщил вице-президента США Майк Пенс. Как передает Reuters, среди заболевших — 19 членов экипажа и двое пассажиров. Всего на борту находятся более 3,5 тысяч пассажиров из 54 стран, среди которых — четверо россиян. Эту информацию подтвердили и в посольстве России в США. Выявлен ли у них коронавирус, неизвестно. Круизный лайнер совершал 15-дневный круиз на Гавайи. Власти США планируют доставить лайнер в некоммерческий порт, после чего всех пассажиров проверят на коронавирус и при необходимости поместят на карантин.
2020-03-07T16:34:00+03:00
2020-03-07T16:37:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 07 марта 2020
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