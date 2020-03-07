Родители девочки, которая с рождения живет в медицинском центре, обжаловали свое ограничение в родительских правах

Отец и мать пятилетней девочки, которая с рождения живет в медицинском центре, обжаловали свое ограничение в родительских правах. Как говорится на сайте Мосгорсуда, соответствующие документы поступили в суд еще 4 марта. Дата судебного заседания пока не назначена. До рассмотрения апелляции девочка останется в больнице. Родители также подали кассационную жалобу на постановление суда в принудительном порядке забрать ребенка домой. Эту жалобу рассмотрят 17 марта
2020-03-07T16:32:00+03:00
2020-03-07T16:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 07 марта 2020
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