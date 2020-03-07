Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн

Это как предупреждают эксперты Bloomberg, следует из самого негативного сценария развития событий, предполагающего, что коронавирус поразит все страны. В этом случае годовой рост экономики сведется к нулю. Всего экономисты описывают четыре сценария развития ситуации, в т.ч. и тот, при котором Китай возьмет под контроль вспышку инфекции и оправится от последствий уже во втором квартале