Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн

Это как предупреждают эксперты Bloomberg, следует из самого негативного сценария развития событий, предполагающего, что коронавирус поразит все страны. В этом случае годовой рост экономики сведется к нулю. Всего экономисты описывают четыре сценария развития ситуации, в т.ч. и тот, при котором Китай возьмет под контроль вспышку инфекции и оправится от последствий уже во втором квартале
2020-03-07T16:31:00+03:00
2020-03-07T16:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 07 марта 2020
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