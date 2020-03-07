Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания по итогам четвертьфинальных матчей Кубка России

Самый крупный штраф предстоит заплатить московскому Спартаку

Спартаковцы, напомню, прошли в четвертьфинале земляков армейцев. Обе команды были оштрафованы за использование болельщиками пиротехники и оскорбительных выражений. Кроме того, фанаты красно-белых были наказаны за несогласованный баннер.

Также, зафиксированы были случаи неподобающего поведения сотрудников контрольно-распределительной службы «Спартака», которые показывали оскорбительные жесты в адрес болельщиков ЦСКА. В итоге КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, а армейский клуб — на 225 тыс.

Понес наказание и грозненский Ахмат. В концовке матча против Зенита болельщики хозяев попытались прорваться на сектор гостей из Санкт-Петербурга, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

КДК обязал «Ахмат» провести один матч Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года, а также наложил штраф в размере 100 тысяч рублей.