В России за последние сутки выявлено четыре новых случая коронавируса

Все заболевшие недавно вернулись из Италии, где отмечена крупнейшая вспышка заболевания в Европе.

Трое новых инфицированных находятся в Липецке и один – в Санкт-Петербурге, все они посещали Италию в последние две недели. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС. Ситуацию уже прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов – по его словам, заболевшие изолированы и получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное.

Между тем, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по планете. Сегодня первый случай заражения был отмечен на Мальте, пациенткой стала 12-летняя девочка из Италии. Растет количество заболевших и в тех странах, где коронавирус уже есть – в их числе Германия, Австрия, Япония и другие государства. В некоторых из них прирост идет на сотни. В Иране, который входит в число наиболее пострадавших от инфекции стран, от коронавируса умерла депутат парламента Фатеме Рахбар.

О заражении коронавирусом сегодня также сообщил лидер итальянской Демократической партии Никола Джингаретти.