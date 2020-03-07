У жителей домов итальянской деревни в районе Модена в Эмилии-Романье из кранов потекло игристое вино. Это произошло из-за технических проблем на местной винодельне. Lambrusco просочилось в водопроводные трубы. Итальянцы стали с удовольствием делиться впечатлениями в социальных сетях. Местные власти направили рабочих на устранение проблемы и разместили в социальных сетях извинения. Они написали, что утечка вина никак не вредит здоровью и не нарушает санитарные нормы, передаёт телеканал «Дождь».