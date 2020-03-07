Власти Гайаны обвинили трёх выходцев из России в попытке вмешаться в прошедшие парламентские и президентские выборы. Их выслали из страны. В министерстве государственной безопасности заявили, что один из этих людей из России, второй и третий — из Ливии и США, но российского происхождения. Ещё одного человека, по словам местных властей не удалось обнаружить, пишет газета «Коммерсант». Выборы в южноамериканском государстве проходили 2 марта. Итогов пока нет, продолжается подсчёт голосов.
2020-03-07T15:30:00+03:00
2020-03-07T15:32:30+03:00
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15:30, 07 марта 2020
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