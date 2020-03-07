Альфа-банк объяснил сегодняшнюю блокировку карт клиентов угрозой утечки данных

Об этом со ссылкой на компанию сообщает агентство ТАСС. В Альфа-банке уточнили, что убедились в отсутствии угрозы, блокировку остановили, уже заблокированные карты пообещали разблокировать. В банке добавили, что для обеспечения полной безопасности все такие карты будут бесплатно перевыпущены.