Альфа-банк объяснил сегодняшнюю блокировку карт клиентов угрозой утечки данных

Об этом со ссылкой на компанию сообщает агентство ТАСС. В Альфа-банке уточнили, что убедились в отсутствии угрозы, блокировку остановили, уже заблокированные карты пообещали разблокировать. В банке добавили, что для обеспечения полной безопасности все такие карты будут бесплатно перевыпущены.
2020-03-07T15:30:00+03:00
2020-03-07T15:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 07 марта 2020
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