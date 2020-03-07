Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса. Соответствующее сообщение он разместил в Твиттере. Между тем в феврале предприниматель говорил, что распространение вируса может оказать существенное негативное влияние на его компанию Tesla.
2020-03-07T15:30:00+03:00
2020-03-07T15:31:46+03:00
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15:30, 07 марта 2020
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