Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса. Соответствующее сообщение он разместил в Твиттере. Между тем в феврале предприниматель говорил, что распространение вируса может оказать существенное негативное влияние на его компанию Tesla.