В России за сутки зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом

Трое заболевших в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Все они в последние две недели посещали Италию. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В штабе отмечают, что в двух заболевших в Липецке выраженных симптомов нет.