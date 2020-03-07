Из-за коронавируса в Москве изменяется программа некоторых планировавшихся мероприятий

В МГУ приняли решение перенести заключительные этапы своих школьных олимпиад, которые проводятся на базе университета и в ряде региональных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа, объяснив меры заботой о здоровье участников олимпиад и своих сотрудников из-за коронавируса. Новые даты при этом пока что не объявлены.

В свою очередь, организаторы традиционного столичного турнира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева» допускают, что он может пройти без зрителей. Как рассказал агентству ТАСС президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, уже как минимум семь стран отказались от участия в турнире из-за распространения коронавируса. Пока что окончательного решения нет – как отметил Елисеев, оно будет приниматься совместно с правительством Москвы. Вместе с тем, по его словам, Мемориал Харлампиева точно не будет отменен из-за того, что на его организацию были потрачены большие средства.

Тем временем столичные власти сообщили о выписке из больницы первого россиянина, вернувшегося из Италии с коронавирусом: сотруднике РФС Давиде Берове. Всего в Москве было зафиксировано шесть случаев заражения, пять из них накануне. Все они прилетели из Италии.