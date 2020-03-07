Число официальных случаев коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки с 10 до 14

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб. Трое заразившихся коронавирусом находятся в Липецке, один в Петербурге, все посещали Италию.
2020-03-07T15:01:00+03:00
2020-03-07T15:12:35+03:00
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15:01, 07 марта 2020
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