Ущерб экономике от распространения коронавируса может составить 2 триллиона 700 миллиардов долларов. Такой прогноз публикует агентство Bloomberg. В трёх из четырёх возможных сценариев развития ситуации с коронавирусом, рассмотренных экспертами, рост мировой экономики будет замедляться. При худшем варианте он сведётся к нулю.