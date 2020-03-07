Ущерб экономике от распространения коронавируса может составить 2 триллиона 700 миллиардов долларов. Такой прогноз публикует агентство Bloomberg. В трёх из четырёх возможных сценариев развития ситуации с коронавирусом, рассмотренных экспертами, рост мировой экономики будет замедляться. При худшем варианте он сведётся к нулю.
2020-03-07T15:00:00+03:00
2020-03-07T15:03:53+03:00
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15:00, 07 марта 2020
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