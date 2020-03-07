Цена барреля нефти марки Brent по итогам торгов в минувшую пятницу упала более чем на 9 %

Это произошло на фоне срыва сделки России и ОПЕК. Агентство Рейтер называет однодневное падение котировок рекордным за последние 11 лет.

Отказ России от предложений ОПЕК и развал нефтяной сделки может привести к ещё более серьёзному падению цен на нефть. Такое мнение в интервью «Эху» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Юшков добавил, что, если цена на нефть упадёт до 40 долларов за баррель, это обернётся серьёзными проблемами для российского бюджета.