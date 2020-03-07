Клиенты «Альфа-банка» жалуются на массовую блокировку карт

В финансово-кредитном учреждении объясняют свои действия получением информации о том, что их номера скомпрометированы.

В «Альфа-банке» обещают разблокировать все заблокированы карты в ближайшее время. В финансово-кредитном учреждении утверждают, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили. Для полной безопасности в ближайшее время все скомпрометированные карты будут бесплатно перевыпущены, пишет сайт РБК.

С каким количеством карт возникли проблемы, «Альфа-банк» не уточняет. Если клиенту срочно нужна заблокированная карта, банк рекомендует оформить новую в приложении и пока пользоваться ей с помощью ApplePay.

Жалобы клиентов банка начали появляться в социальных сетях с утра 7 марта. В частности, пользователи писали, что без уведомления удалили дебетовую карту, а по линии приоритетного обслуживания время ожидания составляет больше 10 минут, при этом в чате не отвечают.

Ранее серьезные проблемы с картами «Альфа-банка» возникли в декабре. Клиенты жаловались на невозможность совершить платеж и сложности со снятием денег со счета.