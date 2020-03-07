Жители Тропарево стоят в пикетах у Департамента здравоохранения против закрытия больницы – «Альянс врачей»

Жители Тропарево стоят в одиночных пикетах у Департамента здравоохранения, протестуя против закрытия больницы и поликлиники в районе. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

«Тема болезненная для всех – это закрытие доступных медицинских учреждений в Москве. Не объясняют толком причины, почему надо закрывать эти больницы и поликлиники, и лишать детей, взрослых медицинской помощи в шаговой доступности. Закрывают старую поликлинику рядом с метро, где была соляная пещера, бассейн для грудничков, и вместо нее открывают другую поликлинику в глубине района, до которой сложно добраться, и естественно, там нет ни соляной пещеры, ни бассейна. То же самое с 40-й больницей, весь район должен ездить в Коммунарку. <...> Медицина – это главный институт, на котором строится государство, и сейчас он находится в жутком состоянии, благодаря лицемерному отношению чиновников», — сказала она.

А.Васильева добавила, что в рамках следующего этапа акции планируется организовать массовый проход родителей с колясками и малолетними детьми по району в сторону новой поликлиники. Организаторы планируют пригласить на мероприятие мэра Сергея Собянина, заммэра Анастасию Ракову и главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

По информации лидера «Альянса врачей», на пикеты пришли более 70 человек, многие из них с колясками и детьми.