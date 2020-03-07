Социальная сеть Facebook запретила рекламу медицинских масок. Своё решение компания объяснила желанием остановить попытки нажиться за счёт спроса на эту продукцию на фоне распространения коронавируса. В Facebook подчеркнули, что это будет касаться и любых других попыток воспользоваться эпидемией для обогащения.
2020-03-07T14:30:00+03:00
2020-03-07T14:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 07 марта 2020
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