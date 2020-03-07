Социальная сеть Facebook запретила рекламу медицинских масок. Своё решение компания объяснила желанием остановить попытки нажиться за счёт спроса на эту продукцию на фоне распространения коронавируса. В Facebook подчеркнули, что это будет касаться и любых других попыток воспользоваться эпидемией для обогащения.