У двадцати одного человека на круизном лайнере «Grand Princess» у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс.
По данным российского посольства в Вашингтоне, среди пассажиров есть четверо россиян.
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У двадцати одного человека на круизном лайнере «Grand Princess» у берегов Калифорнии обнаружили коронавирус. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс.
По данным российского посольства в Вашингтоне, среди пассажиров есть четверо россиян.
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