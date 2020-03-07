Житель Подмосковья Давид Беров, который первым в столичном регионе заразился коронавирусом, выписан из больницы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням депздрава Москвы Светлану Сметанину. Агентство напоминает, что Давид Беров заболел после поездки в Италию.