Мать и отец пятилетней девочки, которая с рождения живёт в столичной больнице, обжаловали решение суда об ограничении родительских прав. Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на Мосгорсуд. Родители также обжаловали постановление суда, обязывающие их забрать ребёнка из медицинского центра «Мать и дитя». Мать утверждает, что ребёнок болен. Отец оплачивает пребывание в клинике. Сотрудники центра говорят, что показаний для содержания девочки в стационаре нет.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Как минимум до заседания ребёнок будет оставаться в медучреждении. Иск о лишении родительских прав был подан столичными властями. Суд постановил передать ребёнка органам опеки.