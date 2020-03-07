Клиенты Альфа-банка сегодня начали жаловаться на блокировку карт

В пресс-службе компании сайту РБК это объяснили получением информации о том, что номера карт могли быть скомпрометированы. Убедившись, что угрозы нет, блокировки остановили, — говорится в сообщении Альфа-банка. Там добавили, что уже заблокированные карты будут разблокированы. В банке добавили, что для полной безопасности в ближайшее время карты будут бесплатно перевыпущены.