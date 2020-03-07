Клиенты Альфа-банка сегодня начали жаловаться на блокировку карт

В пресс-службе компании сайту РБК это объяснили получением информации о том, что номера карт могли быть скомпрометированы. Убедившись, что угрозы нет, блокировки остановили, — говорится в сообщении Альфа-банка. Там добавили, что уже заблокированные карты будут разблокированы. В банке добавили, что для полной безопасности в ближайшее время карты будут бесплатно перевыпущены.
2020-03-07T14:30:00+03:00
2020-03-07T14:31:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601186-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 07 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дочь пресс-секретаря президента России пожаловалась в социальных сетях, что к ней не приехала Скорая помощь Девушка рассказала, что обратилась за срочной медицинской помощью, по телефону у неё поинтересовались не посещала ли она Италию и Китай, а затем переключили на врача, который посоветовал принять жаропонижающее средство…