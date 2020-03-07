У Департамента здравоохранения города Москвы проходят пикеты, посвященные проблемам медицины

В частности, активисты хотят обратить внимание властей на закрытие детской поликлиники в Тропарево, а также перенос онкобольницы из СВАО в Коммунарку. Об этом «Эху» рассказала председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Всего на пикеты пришли более 70 человек, многие из них с детьми. Полиции на месте не много, они не препятсвуют проведению акции.

как отметила нам Васильева, в рамках следующего этапа акции планируется организовать массовый проход с колясками и малолетними детьми по району в сторону новой поликлиники. Организаторы планируют пригласить на акцию мэра Сергея Собянина, заммэра Анастасию Ракову и главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.