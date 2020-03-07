Традиционный турнир по самбо Анатолия Харлампиева может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса

Об этом со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо сообщает агентство ТАСС. По словам Сергея Елисеева, семь стран сообщили, что их команды не смогут принять участие. Окончательное решение о том, приглашать ли зрителей будет принято после совещаний с членами московского правительства. Елисеев добавил, что турнир точно будет, потому что это главные соревнования года и на них потрачены большие деньги.
2020-03-07T14:00:00+03:00
2020-03-07T14:03:46+03:00
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14:00, 07 марта 2020
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