На круизном лайнере у берегов Калифорнии, на борту которого есть россияне, произошла вспышка коронавируса

Заболел 21 человек. Людям рекомендовали не покидать каюты. Об этом рассказали сами пассажиры лайнера.
Всего на борту круизного лайнера больше трёх с половиной тысяч человек. О самочувствии россиян пока ничего не сообщается.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Заболел 21 человек. Людям рекомендовали не покидать каюты. Об этом рассказали сами пассажиры лайнера.
Всего на борту круизного лайнера больше трёх с половиной тысяч человек. О самочувствии россиян пока ничего не сообщается.
Дочь пресс-секретаря президента России пожаловалась в социальных сетях, что к ней не приехала Скорая помощь Девушка рассказала, что обратилась за срочной медицинской помощью, по телефону у неё поинтересовались не посещала ли она Италию и Китай, а затем переключили на врача, который посоветовал принять жаропонижающее средство…