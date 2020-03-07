Турция запретила беженцам из Сирии переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море

На фоне осложнившейся миграционной ситуации в регионе береговая охрана страны объяснила ограничения угрозой для безопасности беженцев. Как сообщает турецкий телеканал NTV, указания исходят от президента Реджепа Тайипа Эрдогана и МВД. Сухопутные же границы для беженцев Анкара открыла неделю назад, объяснив это невозможностью сдерживать новую волну мигрантов из Сирии. При этом такое решение было принято на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб: в частности, там в результате обстрела турецких войск правительственными силами Башара Асада погибли свыше 30 военнослужащих. В результате десятки тысяч людей хлынули к границе с Грецией.

Накануне Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Евросоюз пересмотреть соглашение по беженцам, поскольку, по его словам, оно не выполняется. А в понедельник турецкий президент совершит рабочую поездку в Брюссель – как ожидается, для обсуждения обострившихся отношений между ЕС и Анкарой по миграционному вопросу.

В Евросоюзе накануне обвинили Турцию в использовании ситуации вокруг сирийских беженцев в политических целях. Анкара уже назвала это заявление лицемерным.