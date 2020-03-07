На футбольный матч в Измайлово приехала полиции и сотрудники центра «Э» – ОНК

На футбольный матч в Измайлово приехали сотрудники полиции и центра «Э». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Сегодня в районе Измайлово проходит футбольный турнир, который организовали московские антифашисты. В самом начале турнира подъехали сотрудники полиции и сотрудники центра «Э» и потребовали остановить турнир. Они хотели проверить и переписать документы у всех присутствующих и кого-то задержать. Мы как члены Общественной наблюдательной комиссии предотвратили все эти действия, поскольку никаких правовых оснований, чтобы останавливать турнир и проверять документы не было предъявлено, действия сотрудников полиции и центра «Э» незаконны», — сказала она.

М.Литвинович добавила, что в настоящий момент турнир продолжается, члены ОНК ведут переговоры с полицией, выясняя причину приезда. М.Литвинович подчеркнула, что никаких нарушений общественного порядка на футбольном матче нет.