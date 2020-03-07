У российских биатлонистов на этапе Кубка мира вновь возникли проблемы с готовностью лыж в условиях тёплой погоды

У российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Чехии вновь возникли проблемы с готовностью лыж в условиях тёплой погоды. На несовершенство технологий пожаловался старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров. Вчера в спринте лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов – он занял 17 место. Лидер сборной Александр Логинов оказался 65-м. Сегодня он пропускает эстафету – тренерский штаб объяснил это решением попробовать молодых спортсменов, пишет агентство ТАСС.
2020-03-07T13:30:00+03:00
2020-03-07T13:34:05+03:00
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13:30, 07 марта 2020
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