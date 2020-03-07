В США у двух участников конференции, где выступали вице-президент и госсекретарь, обнаружили коронавирус

В США у двух участников конференции, где выступали вице-президент, госсекретарь и лидер большинства Сената, обнаружили коронавирус. Об этом в Твиттере сообщает Американо-израильский комитет по общественным связям – эта влиятельная лоббистская организация выступала организатором мероприятия. Конференция закончилась несколько дней назад. Помимо Майка Пенса, Майка Помпео и Митча Макконнела, в ней участвовали миллиардер Майкл Блумберг и десятки конгрессменов. Сайт Медуза пишет, что всего форум посетили 18 тысяч человек.

Пенс в США возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.