Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов сегодня пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Чехии

Как пишет агентство ТАСС, тренерский штаб объяснил это решением попробовать молодых спортсменов.

Эстафетные гонки в нынешнем сезоне наглядно демонстрируют слабую готовность российских биатлонистов. За весь Кубок мира наша четверка на пьедестал почета поднялась лишь однажды – в Антхольце. Но то серебро наших девушек, как оказалось, только напомнило , что раз в год и палка стреляет. К тому же тогда, в Австрии дружно провалились на стрельбище практически все фавориты.

Ждать очередного сюрприза сегодня особых оснований нет. Светлана Миронова приболела и пропустила в Чехии спринт. По словам тренеров, есть проблемы со здоровьем и у Ларисы Куклиной. Остальные, за исключением Екатерины Юрловой, слишком нестабильны.

У мужчин шансы впервые в сезоне попасть на подиум чуть выше. Впрочем, главные фавориты эстафеты все же – команды Норвегии и Франции.

Что касается Александра Логинов, он, напомню, в конце февраля снялся с масс-старта на чемпионате мира в Италии. Это произошло после двух визитов итальянской полиции – силовики говорили, что заподозрили спортсмена и его тренера в нарушении антидопинговых правил, но затем сказали, что претензий нет.