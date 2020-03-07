Из-за отмены петербургского экономического форума отели и рестораны города могут лишиться пятой части годовой выручки

Свои потери подсчитывают и компании, которые занимаются сооружением стендов.

В прошлом году организация форума, по информации русской службы Би-би-си, стоила около трёх миллиардов рублей, тогда в мероприятии поучаствовало порядка 20 тысяч человек. В масштабах общего туристического потока эта цифра невелика, поскольку в Петербург ежегодно приезжает больше 10 миллионов туристов. Между тем, как пишет РБК со ссылкой на данные Смольного, гости форума каждый раз делали существенный вклад в общую выручку отелей и ресторанов. В этом году, по оценкам экспертов, петербургские отельеры в общем из-за отмены экономического форума не досчитаются дестяи процентов своей годовой выручки, владельцы дорогих гостиниц потеряют пятую часть дохода. Дело в том, что на время проведения форума из-за высокого спроса цены на номера традиционно поднимали примерно в три раза. Несмотря на это, почти все места в гостиницах все равно выкупали. Такая же ситуация была и с ресторанами: заполняемость в дни проведения форума, по словам специалистов, была практически полной, что увеличивало выручку на 15-20 процентов. В «Росконгрессе» – компании, которая занимается организацией экономического форума – на вопрос журналистов о понесенных убытках так и не ответили. Зато свои потери оценили фирмы, которые занимаются созданием стендов для форумов: из-за отмены петербургского форума и других похожих мероприятий индустрия суммарно не досчитается около десяти миллиардов рублей.



Об отмене петербургского экономического форума в четверг заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По словам чиновника, мероприятие отменили из-за угрозы распространения коронавируса.