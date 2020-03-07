В Москве приступили к проектированию медицинского центра для пациентов с коронавирусом

Ранее похожее учреждение было построено в китайском городе Ухань – на это потребовалось 10 дней.

Медицинский центр для больных коронавирусом в Москве будет содержать боксы для пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, а также комнаты для размещения персонала и парковку. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, его заявление приводится на сайте Стройкомплекса. По словам чиновника, сейчас ведется работа над концепцией быстровозводимого медцентра. Специалистам предстоит рассмотреть разные варианты расположения учреждения и просчитать сроки строительства. После этого будет создан специальный оперативный штаб, который будет контролировать ход постройки центра. Ни о каких конкретных датах пока не говорится.

В китайском Ухане медицинский центр для больных коронавирусом был построен за 10 дней и введен в эксплуатацию в начале февраля. Он рассчитан на 1600 пациентов, больницу обслуживают около двух тысяч врачей. До этого в городе построили другой медцентр немного меньшей вместимости.

На днях стало известно о пяти новых случаях заболевания коронавирусом в столице.