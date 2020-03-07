Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

Это произошло на фоне провала переговоров России со странами ОПЕК о продлении ограничений на добычу сырья.

Резкое падение котировок на нефть привело к тому, что они обновили свои многолетние минимумы. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent по итогам торгов в Лондоне опустилась примерно с 50 до 45,5 долларов за баррель. Так дешево нефть этой марки не стоила с июля 2017 года. Фьючерсы на сырье марки WTI на пике опускались еще сильнее – более чем на 10%, достигнув минимума с августа 2016 года. После минимального отыгрывания позиций стоимость на закрытии торгов в Нью-Йорке слегка превысила 41,5 доллар за баррель.

При этом еще в начале марта на правительственном совещании в аэропорту «Внуково» российский президент Владимир Путин заверял, что ситуация с ценами на нефть находится под контролем. Тогда она составляла 50 долларов.

Такое крушение котировок произошло после заявлений участников встречи стран ОПЕК+ в Вене, из которых следует, что с 1 апреля любые обязательства по ограничениям на добычу нефти теряют свою силу. Стороны не смогли добиться продления соответствующих соглашений, истекающих в конце марта. Страны ОПЕК предлагали усилить ограничения на добычу нефти или распространить их до конца года, в то время как Москва настаивала на том, чтобы продлить их только на второй квартал – до следующих консультаций. При этом, по словам главы российского Минэнерго Александра Новака, Россия не отказывается от переговоров с ОПЕК и остается участником Хартии сотрудничества стран-производителей нефти.

Главным лоббистом разрыва сделки с ОПЕК ранее неоднократно называли главу «Роснефти» Игоря Сечина, который объяснял свою позицию тем, что Россия уступает долю рынка другим странам.

Отказ России от предложений ОПЕК и развал нефтяной сделки может привести к ещё более серьёзному падению цен на нефть. Такое мнение в интервью «Эху» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Юшков добавил, что, если цена на нефть упадёт до 40 долларов за баррель, это обернётся серьёзными проблемами для российского бюджета.