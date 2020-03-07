Прекращение существования сделки ОПЕК+ приведет к серьезному падению цен на нефть

Прекращение существования сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти приведет к серьезному падению цен. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

«Если с 1 апреля все страны будут добывать по максимуму, это приведет к существенному снижению цены. Мы уйдем ниже 40 долларов за баррель и российский бюджет может стать дефицитным», — сказал он.

И.Юшков добавил, что ближе к 1 апрелю страны-участницы ОПЕК скорее всего сядут за стол переговоров и обсудят квоту на производство.

Ранее по итогам встречи ОПЕК в Вене министр энергетики Александр Новак заявил, что с 1 апреля у стран ОПЕК+ нет обязательств по сокращению нефтедобычи. На встрече ОПЕК другим странам-участницам не удалось уговорить Россию на новое сокращение добычи нефти. На этом фоне нефть Brent впервые с 2017 года подешевела до 46 долларов за баррель.