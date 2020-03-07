Бумажные лицензии на гражданское оружие будут заменены пластиковыми карточками. На них будет записываться вся необходимая информация. Об этом рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью «Российской газете». По его словам, переход произойдёт в ближайшие два года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
2020-03-07T12:30:00+03:00
2020-03-07T12:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 07 марта 2020
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