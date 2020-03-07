Число заразившихся коронавирусом в Германии за сутки выросло на 150 человек. По данным научно-исследовательского института имени Роберта Коха, количество заболевших в стране приближается к семи сотням. Больше всего заразившихся в западной федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. На втором месте по количеству заболевших Бавария.