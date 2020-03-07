Береговая охрана Турции запретила беженцам переправляться в страны Европейского союза через Эгейское море. Об этом сообщает телеканал Эн-ти-ви, отмечая, что это связано с угрозой безопасности людей. Агентство Франс Пресс передаёт, что ввести запрет распорядился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.