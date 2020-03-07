Береговая охрана Турции запретила беженцам переправляться в страны Европейского союза через Эгейское море. Об этом сообщает телеканал Эн-ти-ви, отмечая, что это связано с угрозой безопасности людей. Агентство Франс Пресс передаёт, что ввести запрет распорядился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
2020-03-07T12:30:00+03:00
2020-03-07T12:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 07 марта 2020
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