Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал клубы «Спартак» и ЦСКА

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Артура Григорьянца. По его словам, по 100 тысяч клубы заплатят за скандирование их фанатами нецензурных кричалок по 125 тысяч – за то, что болельщики использовали пиротехнику. Спартак также оштрафовали ещё на 200 тысяч за необеспечение порядка и несогласованный баннер, вывешенный болельщиками. Как уточнил Григорьянц, изначально баннер согласовали, но затем фанаты дополнили его рисунком с оскорблениями в адрес ЦСКА. Встреча проходила в среду и завершилась в дополнительное время победой «Спартака» со счётом 3:2.