Сотрудники полиции и центра «Э» пришли на футбольный турнир в Измайлово, организованный антифашистами

Об этом «Эху» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая присутствует на мероприятии. По её словам, присутствующих отказались выпускать с крытого футбольного поля. Полиция пыталась переписать данные всех участников, однако члены ОНК не позволили этого сделать. Сейчас, по словам Литвинович, турнир продолжается. Сведений о задержаниях нет.