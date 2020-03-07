Сотрудники полиции и центра «Э» пришли на футбольный турнир в Измайлово, организованный антифашистами

Об этом «Эху» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая присутствует на мероприятии. По её словам, присутствующих отказались выпускать с крытого футбольного поля. Полиция пыталась переписать данные всех участников, однако члены ОНК не позволили этого сделать. Сейчас, по словам Литвинович, турнир продолжается. Сведений о задержаниях нет.
2020-03-07T12:30:00+03:00
2020-03-07T12:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 12:30, 07 марта 2020
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