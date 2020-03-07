Цена барреля нефти Brent по итогам торгов в пятницу упала более чем на 9 % до 45 долларов 34 центов за баррель

Цена барреля нефти марки Brent по итогам торгов в минувшую пятницу упала более чем на 9 % до 45 долларов 34 центов за баррель. Это произошло на фоне срыва сделки России и ОПЕК. Агентство Рейтер называет однодневное падение котировок рекордным за последние 11 лет.
2020-03-07T12:30:00+03:00
2020-03-07T12:30:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601126-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 07 марта 2020
Загрузка комментариев...