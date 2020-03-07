Цена барреля нефти Brent по итогам торгов в пятницу упала более чем на 9 % до 45 долларов 34 центов за баррель

Цена барреля нефти марки Brent по итогам торгов в минувшую пятницу упала более чем на 9 % до 45 долларов 34 центов за баррель. Это произошло на фоне срыва сделки России и ОПЕК. Агентство Рейтер называет однодневное падение котировок рекордным за последние 11 лет.